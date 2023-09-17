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В Ступино в попавшей в ДТП машине нашли изрезанную женщину без пальца на руке

Shot: в Подмосковье после погони остановили авто с окровавленной пассажиркой

В подмосковном Ступино задержали водителя, в машине которого находилась окровавленная и изрезанная женщина без пальца на руке. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Неизвестный мужчина на внедорожнике с номерами Ярославской области протаранил 10 машин на улице Липецкой в районе Бирюлево Восточное и скрылся. На переднем сиденье очевидцы увидели женщину в крови, они вызвали полицию и начали преследовать водителя внедорожника.

Задержать мужчину удалось спустя час, пострадавшую женщину и ребенка, который также находился в машине, госпитализировали. По словам свидетелей произошедшего, на залитом кровью сиденье авто лежал тесак, у избитой и изрезанной женщины был отрезан один из пальцев.

Ранее муж жестоко избил жену в первую брачную ночь.

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