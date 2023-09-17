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В ДНР сообщили о гуманитарной катастрофе на востоке Украины

Советник главы ДНР Гагин заявил о гуманитарной катастрофе на востоке Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил о гуманитарной катастрофе на востоке Украины, передает издание URA.RU.

По мнению Гагина, для «режима Зеленского население Украины — это такой же ресурс, как земля, недра и что угодно», и власти Украины расходуют его «как минимум хладнокровно».

«Из показаний пленных следует, что прежде всего призывали жителей восточных областей», — заявил Гагин.

В ДНР, продолжил он, в какой-то мере связывают это с «геноцидом восточных украинцев, потому что там живут русские».

«Действующий режим их делит на украинцев третьего сорта», — заявил Гагин, отмечая, что «призывников с Западной Украины гораздо меньше».

Он добавил, что Киеву безразлично, насколько плохо живет население прифронтовых районов страны, в то время как там разворачивается гуманитарная катастрофа.

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