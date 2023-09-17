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Атлантический ураган обрушился на Канаду

Метеорологи сообщают, что на Канаду обрушился атлантический ураган «Ли»

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John Morris/Reuters

Ураган «Ли» обрушился на провинцию Новая Шотландия в Канаде, сообщает Национальный центр по слежению за ураганами США (NHC) в соцсети X (бывшая Twitter).

До этого синоптики из США сообщали, что ураган «Ли» движется над Атлантическим океаном и 16 сентября достигнет суши в районе северо-востока США и восточного побережья Канады. Согласно прогнозам, по американским штатам ураган пройдет ослабленным до посттропического циклона, но в приморских канадских провинциях вновь может усилиться до урагана.

«Посттропический циклон Ли обрушился на Новую Шотландию около 16.00 (23.00 мск. — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

Метеорологи выяснили, что ураган движется со скоростью 35 километров в час, порывы ветра достигают 110 километров в час. Также они предупреждают о сильном ветре, дождях и подтоплении прибрежных районов.

6 сентября в Чеченской Республике ураган снес рекламные щиты, срывал кровлю, валил деревья и линии электропередачи.

Ранее президент США Джо Байден назвал единственную угрозу существованию человечества.

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