В Курской области сообщили о повторной атаке беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что на Рыльск была совершена повторная атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате была повреждена крыша в административном здании, а также выбиты стекла в нескольких окнах. Глава региона сообщил, что пострадавших нет.

Поздно вечером 11 августа Старовойт сообщил, что в Рыльске с украинского беспилотного летательного аппарата сбросили взрывное устройство.

3 сентября Старовойт заявлял, что в городе Курчатове произошло возгорание нежилого здания после атаки украинского беспилотника. 1 сентября он также заявлял об обстреле села Троицкое Кореневского района.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.