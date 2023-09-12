Россиянам рассказали, чем между собой отличается красная икра

Лососевые, хоть и считаются «близкими родственниками», но отличаются многими параметрами. В том числе внешним видом и вкусом икры. Об этом «Газете.Ru» рассказала Юлия Будовская, технолог компании «ПУТИНА».

«Добывают икру горбуши, форели, кеты, нерки, чавычи и кижуча. На прилавках магазинов чаще всего встречается икра горбуши, а самой редкой считается икра чавычи. Объемы ее вылова меньше, чем у других лососевых, что делает ее истинным деликатесом», — объяснила эксперт.

Самая мелкая по размеру икра лососевых — икра нерки.

«Темно-красный цвет икры нерки порой удивляет тех, кто привык покупать икру горбуши с ее оранжевым цветом. Икра нерки отличается характерным вкусом и пикантной горчинкой во вкусе», — подчеркнула специалист.

Одной из наиболее ценных разновидностей красной икры является икра кижуча. Ее невозможно спутать с другими сортами благодаря глубокому темно-красному, почти бордовому цвету. Ее любят за нежный, слегка терпкий вкус, отметила технолог.

«Самый редкий сорт – икра чавычи. Она отличается наиболее крупными икринками: до 6 миллиметров в диаметре, и ярким красно-оранжевым цветом. Вкус у икры чавычи нежный и утонченный, а в послевкусии преобладает легкая «цитрусовая» горчинка», — рассказала эксперт.

Самая крупная икра — у кеты. Ее размер способен достигать 8 миллиметров.

«Икра кеты обладает благородным янтарно-оранжевым цветом. От других сортов икры ее отличает более плотная упругая оболочка икринок и сливочный, слегка маслянистый вкус», — добавила Будовская.

Самая популярная и распространенная в России, по словам технолога, — икра горбуши. Она отличается красно-желто окраской. А икра форели имеет легкую пикантность во вкусе. Цвет продукта зависит от времени вылова рыбы и корма, который использовали при выращивании аквакультуры. Цветовая гамма варьируется от насыщенно-желтого до ярко-красного.

«Икра лососевых бывает двух сортов, для каждого из которых установлены свои стандарты. Первый сорт — это икра одного конкретного сорта лососевых с содержанием соли от 3 до 6%. Икринки в ней упругие, имеют слегка влажную поверхность и хорошо отделяются одна от другой. Такая икра не содержит ничего лишнего, но при этом в ней допускается наличие небольшого числа оболочек икринок-лопанцев. В икре второго сорта при той же норме содержания соли икринки в банке могут быть разного цвета и менее упругими, чем в икре первого сорта. Еще одно важное отличие: в икре второго сорта допустимо содержание не только оболочек «лопанцев», но и остатков ястыка — икорной оболочки», — объяснила Будовская.

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