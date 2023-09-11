Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хабаровский губернатор оценил перспективы возведения моста на Сахалин

Дегтярев заявил, что постройка моста на Сахалин расширит сеть портов

close
100%
Вячеслав Реутов/Администрация Хабаровского края/РИА «Новости»

Постройка моста между Сахалином и материковой РФ может позволить расширить объединенную железной дорогой сеть тихоокеанских портов России, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщает ТАСС.

Для этого Дегтярев предложил начать проектировать железнодорожные подъезды к будущему мосту.

По словам главы региона, возведение моста позволит «посадить» на железнодорожную сеть «пару больших портов». Также, как добавил Дегтярев, будет дан «импульс развития и Хабаровского края, и Сахалина».

Проект строительства моста продолжают обсуждать в течение нескольких лет.

Проработкой вопроса было поручено заняться кабмину президента России. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель.

До этого Украина договорилась с Молдавией о строительстве моста через Днестр. Участок, проходящий через восточную часть Молдавии, будет соединен с сетью трасс международного значения.

Ранее в Росавтодоре назвали сроки строительства моста через реку Лену в Якутии.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях