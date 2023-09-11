Хабаровский губернатор оценил перспективы возведения моста на Сахалин

Постройка моста между Сахалином и материковой РФ может позволить расширить объединенную железной дорогой сеть тихоокеанских портов России, заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. Об этом сообщает ТАСС.

Для этого Дегтярев предложил начать проектировать железнодорожные подъезды к будущему мосту.

По словам главы региона, возведение моста позволит «посадить» на железнодорожную сеть «пару больших портов». Также, как добавил Дегтярев, будет дан «импульс развития и Хабаровского края, и Сахалина».

Проект строительства моста продолжают обсуждать в течение нескольких лет.

Проработкой вопроса было поручено заняться кабмину президента России. Строительство перехода рассматривается в двух вариантах — мост или тоннель.

До этого Украина договорилась с Молдавией о строительстве моста через Днестр. Участок, проходящий через восточную часть Молдавии, будет соединен с сетью трасс международного значения.

Ранее в Росавтодоре назвали сроки строительства моста через реку Лену в Якутии.