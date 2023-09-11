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В России предложили полностью отменить туристические визы для пяти государств

Решетников: Россия продолжает развивать тему «безвиза»

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Shutterstock

Россия предложила полную отмену туристических виз для пяти государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, заявил в ходе сессии Восточного экономического форума «Въездной туризм: вызовы и возможности в новой реальности» министр экономического развития Максим Решетников.

«Мы развиваем тему перехода к «безвизу». Из стран, с которыми мы работаем, это страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Полную отмену виз мы предложили Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии, Малайзии», – отметил он.

Также Решетников подчеркнул, что с первого августа в России начала работать электронная виза. И по ней за прошлый месяц в нашу страну приехало уже 30 тысяч иностранцев.

«С 1 августа у нас действительно заработала электронная виза. У нас 30 тысяч иностранных граждан уже приехало за август, половина – граждане Китая», – сообщил министр.

ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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