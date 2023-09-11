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Реки вина затопили португальский город из-за аварии на винокурне

В городе Левира в Португалии из-за лопнувших резервуаров с вином начался потоп

Португальский город Левира затопило вином, причиной стала авария на местной винодельне. Об этом сообщает портал Renascena.

Инцидент произошел 10 сентября на местном заводе, выпускающем вино, произошел взрыв двух резервуаров с готовой продукцией. Бурлящий поток красного вина затопил улицы португальской Левиры.

Причины взрыва пока не установлены, представили винокурни Destilaria Levira пообещали возместить все расходы по уборке улиц и оплатить причиненный горожанам ущерб.

«Мы берем на себя полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений, и располагаем бригадами, которые могут сделать это немедленно. Мы стремимся разрешить эту ситуацию как можно быстрее», — говорится в заявлении винокурни.

Ранее под Нижним Новгородом перевернулась фура с пивом и усеяла бутылками обочину.

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