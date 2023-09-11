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Врач оценил риски распространения сибирской язвы в Воронежской области

Врач Гундаров призвал не поддаваться панике на фоне новых очагов сибирской язвы

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Александр Кряжев/РИА Новости

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире Tsargrad.tv призвал не поддаваться панике на фоне появления новых очагов сибирской язвы в Воронежской области. По его словам, в отличие от респираторных заболеваний сибироязвенная палочка не передается воздушно-капельным путем.

«Как происходит заражение? Человек общается с больным животным или ест мясо, зараженное сибиреязвенной бациллой. Поэтому паниковать не надо. Надо чтобы санэпиднадзор соответствующего региона контролировал состояние здоровья животных. И не покупать надо на рынке мясо — лучше в магазине. <...> Если вы выбираете рынок, то должны быть уверенными, что это мясо проверялось и имеется паспорт, штамп на отсутствие бактерий», — сказал Гундаров.

Санитарным службам, по его словам, необходимо проводить мониторинг мест захоронения животных, в том числе, проверять, не было ли их подмыва ближайшими реками.

8 сентября в департаменте здравоохранения Воронежской области заявили, что медики подтвердили семь случаев заболевания сибирской язвой у людей из очага инфекции в селе Лебединка Богучарского района Воронежской области. Позднее число госпитализированных выросло до восьми.

Ранее вспышку сибирской язвы выявили в Казахстане.

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