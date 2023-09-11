Вспышку кори зафиксировали в Нижегородской области

В Арзамасском районе Нижегородской области зарегистрировали 93 случая заболевания корью. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора региона.

Как рассказали в ведомстве, в настоящее время для локализации очага групповой заболеваемости корью в данном районе Нижегородской области приняты разные меры: проводится комплекс противоэпидемических мероприятий, определен круг контактных лиц, проводится иммунизация по эпидемическим показаниям.

В Роспотребнадзоре отметили, что по состоянию на 11 сентября против кори привито почти 400 жителей района. При правительстве Нижегородской области было проведено заседание санитарно-противоэпидемической комиссии.

«На текущий момент в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания. Заболевшие не были привиты против кори», — говорится в сообщении.

По информации надзорного органа, источником инфекции стал непривитый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших. Данный населенный пункт, как пишет Роспотребнадзор, является «местом компактного проживания цыганского населения».

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае корью заболели 143 человека.

Ранее ученые выяснили, что прививка от кори защищает девочек от аутизма.