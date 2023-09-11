В Екатеринбурге водитель BMW разогнался и повредил пять машин

В Екатеринбурге произошло ДТП с участием шести автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на Родонитовой улице. Водитель BMW протаранил пять машин. На данный момент неизвестно, насколько сильный ущерб был причинен автомобилям.

По данным авторов, мужчина был трезвым и слишком сильно разогнался, поэтому не успел вовремя свернуть. При этом сама иномарка не принадлежит предполагаемому зачинщику конфликта. Он взял машину напрокат в Перми, после чего отправился в Екатеринбург, где и произошло столкновение. Владелец BMW о произошедшем не знает.

Ранее в Петербурге мужчину обвинили в поджоге военкомата и таране его ворот.