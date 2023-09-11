Стало известно о состоянии подростка, совершившего нападение в школе Ростовской области

Подросток с ножом, задержанный при нападении на взрослых в школе в Ростовской области, находится в невменяемом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации Telegram-канала, допросить школьника пока не удается.

«Во время задержания подросток говорил, что он видит «поляков и хохлов, которые нападают, и ему страшно». Правда, чуть позже он сказал, что хотел напасть на учительницу по обществоведению, которая ему ставит одни тройки», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Сотрудники правоохранительных органов полагают, что подросток может находиться под действием каких-либо психотропных веществ.

О нападении девятиклассника с ножом на взрослых в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области сообщил губернатор региона Василий Голубев. Подросток ранил четырех человек при попытке пройти в школу.

По его словам, мальчик страдает психическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.