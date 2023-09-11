В Кемеровской области заведующий нейрохирургией осужден за взятку

В Кемеровской области заведующий нейрохирургическим отделением выплатит штраф в размере двух миллионов рублей за взятку. Об этом сообщает региональное отделение СК РФ.

По данным следствия, в ноябре 2020 года житель Кузбасса предоставлял предпринимателю информацию о том, какие закупки он планирует делать для своей больницы. После этого глава нейрохирургического отделения вносил в документацию именно ту продукцию, которую могла предоставить компания бизнесмена. За это после заключения договоров медик получил 300 тысяч рублей.

Когда о произошедшем стало известно, работники МВД провели необходимые оперативные мероприятия. Сам медик сотрудничал со следствием.

В результате на имущество обвиняемого на общую сумму более 2,5 миллионов рублей наложили арест. Сам он в рамках дела выплатит штраф.

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