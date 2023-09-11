Подросток с ножом напал на взрослых в школе Ростовской области

Ученик девятого класса совершил нападение с ножом в школе в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников», — написал глава региона.

Нападавшего задержали очевидцы.

По словам Голубева, на школу напал ученик девятого класса. Мальчик страдает психическим заболеванием.

В настоящее время на месте ЧП работают специалисты. Голубев заверил, что никто из детей не пострадал. Состояние пострадавших медики оценили как легкой степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.

В июне сообщалось, что в Краснодаре родители обвинили педагога в избиении первоклассника. По их словам, учительница схватила ребенка за спину и оттолкнула от себя.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.