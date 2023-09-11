Подросток с ножом напал на взрослых в школе Ростовской области

Ученик девятого класса совершил нападение с ножом в школе в Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.
«В 07:50 в школе в хуторе Красный Десант Неклиновского района вооруженный ножом и скрывший лицо за маской 15-летний подросток при попытке зайти в школу ранил четверых взрослых - троих сотрудников и родственника одного из учеников», — написал глава региона.
Нападавшего задержали очевидцы.
По словам Голубева, на школу напал ученик девятого класса. Мальчик страдает психическим заболеванием.
В настоящее время на месте ЧП работают специалисты. Голубев заверил, что никто из детей не пострадал. Состояние пострадавших медики оценили как легкой степени тяжести, им оказывается необходимая помощь.
В июне сообщалось, что в Краснодаре родители обвинили педагога в избиении первоклассника. По их словам, учительница схватила ребенка за спину и оттолкнула от себя.
Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.