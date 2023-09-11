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Гидрометцентр рассказал о прогнозе погоды в Москве на 11 сентября

Гидрометцентр: днем 11 сентября в Москве будет температура 22°C

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Dmitry Lovetsky/AP

Росгидрометцентр сообщил, что днем 11 сентября в Москве будет температура 22°C. Соответствующая публикация размещена на сайте организации.

По мнению метеорологов, температура в столице поднимется до 20-22°C, к вечеру она опустится до 8-10°C. Небо будет попеременно закрыто облаками, однако осадков не ожидается. Атмосферное давление будет держаться на отметке в 750 мм ртутного столба.

До этого синоптик Цыганков пообещал москвичам температуру выше нормы на предстоящей неделе.

Он отметил, что москвичам стоит ожидать повышенного давления, а также температуры выше нормы на полтора-два градуса.

«До четверга включительно будет переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, 2—7 м/с», — сказал синоптик.

Причем ночи за счет малой облачности специалист пообещал прохладные.

Ранее специалист по природным катастрофам предупредил о возникновении смерчей в России.

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