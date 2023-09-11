В российском квасе выявлено тройное превышение нормы алкоголя

В России зафиксировано тройное превышение в квасе содержания алкоголя. Об этом со ссылкой на исследования Национального союза защиты прав потребителей сообщает газета «Известия».

По данным издания, в июле Национальный союз защиты прав потребителей проанализировал состав пользующихся популярностью у взрослых и детей кваса и сладких напитков. Выяснилось, что треть приобретенных в крупнейших российских торговых сетях образцов имеет нарушения по составу напитков. В частности, при допустимой норме спирта в квасе в 1,2% производителями было в три раза превышено его содержание.

Поэтому фактически такая продукция является алкоголем, и ее производство и оборот должны регулироваться в соответствии с профильным алкогольным законодательством. Ее нельзя употреблять детям и водителям автотранспорта.

Национальный союз защиты прав потребителей предложил правительству принять меры для изъятия из продажи кваса с повышенным градусом спиртного. Общественные организации, по мнению союза, должны получить право на осуществление выборочного контроля кваса на содержание алкоголя перед его допуском на рынок.

По мнению руководителя Союза Павла Шапкина, повышенное содержание алкоголя в квасе может быть связано с технологическим нарушением при производстве. В частности, напитки должны были проходить пастеризацию, что остановило бы процесс брожения.

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