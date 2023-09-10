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В Москве завершилось трехдневное голосование на выборах мэра

За три дня на выборах мэра Москвы проголосовали почти 3,3 млн человек

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Alexander Ermochenko/Reuters

В Москве завершилось трехдневное голосование на выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО. Об этом сообщается на сайте Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве.

«В выборах мэра Москвы и муниципальных депутатов ТиНАО приняли участие почти 3,3 млн человек», — рассказала глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова.

По словам руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадима Ковалева, голоса москвичей, которые выбрали электронное голосование, надежно защищены современными технологиями.

«Избирателей онлайн стало еще больше, потому что технология удобная, используется в Москве четвертый год и уже стала нормой», — отметил он.

Также Ковалев напомнил, что в Мосгоризбиркома в 20:15 состоится процедура соединения ключа расшифрования электронного голосования, после чего начнется подсчет голосов. Голоса избирателей, которые голосовали на избирательных участках при помощи терминалов электронного голосования, сразу поступали в блокчейн, а значит будут подсчитаны вместе с результатами тех, кто голосовал онлайн.

Кроме того, уже начинается процедура подсчета бумажных бюллетеней на избирательных участках. Сначала комиссии сверяют количество бумажных бюллетеней, погашают неиспользованные и выполняют другие необходимые действия. Затем члены УИК приступают к подсчету бумажных бюллетеней.

Отмечается, что все три дня выборов за ходом голосования следили свыше 11 тысяч наблюдателей. При этом за происходящим наблюдали из видеоцентра штаба. По словам Ковалева, на участках и онлайн все прошло без нарушений.

«Штаб не направил ни одного письма о них в Московскую городскую избирательную комиссию. Однако штаб не заканчивает свою работу до тех пор, пока не будут подведены финальные результаты выборов», — заявил он.

Напомним, выборы Мэра Москвы и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО проходили в столице в течение трех дней с 8 по 10 сентября. Избиратели могли отдать свой голос онлайн, а также придя на избирательный участок.

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