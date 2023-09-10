Следователь разрешил блогерше Блиновской проголосовать на выборах

Следователь разрешил блогерше Елене Блиновской, находящейся под домашним арестом по уголовному делу о неуплате 918 млн рублей налогов, выйти из дома ради голосования на выборах мэра Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Блиновской Наталью Сальникову.

«С разрешения следователя Елена Олеговна была на избирательном участке», — говорится в материале.

По словам защитницы, органы следствия смягчили обвиняемой меру пресечения в целях «реализации конституционного права».

Как пояснила Сальникова, Блиновская проголосовала в одной из столичных школ.

До этого адвокат Блиновской сообщила, что решения Пресненского суда о наложении ареста на счета и имущество Блиновской были обжалованы.

9 августа Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов создательницы «Марафона желаний». Арест наложен на 54 расчетных счета, половина из них принадлежит мужу Блиновской. Также арестованы четыре автомобиля блогерши — Bentley Continental, Lamborghini Urus, Jeep Wrangler Unlimited и Mitsubishi Outlander, моторная лодка, семь прицепов к автомобилям и гидроцикл.

В апреле Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

Позднее Пресненский суд Москвы отправил Блиновскую под домашний арест и запретил пользоваться интернетом.

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