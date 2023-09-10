Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 100

Число жертв сокрушительного землетрясения в Марокко увеличилось до 2 122. Об этом информирует телеканал Al Jazeera со ссылкой на информацию Министерства внутренних дел королевства.

«Число погибших в Марокко возросло до 2122 человек», — указывается в публикации.

Ранее власти страны информировали о 2 012 жертвах и 2 059 пострадавших.

МВД Марокко предупредило, что разборы завалов и поиск людей продолжаются и эти значения могут увеличиться.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ночью 9 сентября в Марокко произошло сильное землетрясение магнитудой 6,9. Подземные толчки ощущались от столицы страны — Рабат — до города Сиди-Ифни на юге.

Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

Ранее Кадыров выразил соболезнования королю Марокко после землетрясения.