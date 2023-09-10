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В Совбезе РФ сообщили о предотвращении более 70 терактов с начала СВО

Замсекретаря СБ Коков: с начала СВО в России предотвратили более 70 терактов

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ФСБ России

Более 70 крупных терактов, в том числе на российских объектах энергетики и аэродромах, были предотвращены с начала специальной военной операции, рассказал в интервью «Российской газете» заместитель секретаря Совета безопасности РФ Юрий Коков.

Он сообщил, что с февраля прошлого года были сорваны попытки подрыва газопровода «Турецкий поток», линий электропередачи в Ленинградской и Тверской областях, на Угличской ГЭС, а также в местах базирования самолетов гражданской и военной авиации.

Также были пресечены диверсии на объектах энергетики и транспорта в Крыму, Липецкой, Запорожской и Херсонской областях, предотвращен ряд терактов в отношении руководства Крыма, Херсонской и Запорожской областей, общественных деятелей, журналистов и блогеров.

Коков отметил, что были установлены исполнители и заказчики убийств журналистки Дарьи Дугиной, военкора Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин. — прим. ред.), генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко, покушений на писателя Захара Прилепина и главу МВД ЛНР Игоря Корнета.

По информации замсекретаря Совбеза, задержано более 300 человек, причастных к совершению нападений по заданиям украинских спецслужб на военкоматы, объекты железнодорожной инфраструктуры и др.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что Украина пытается атаковать трубопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток».

Ранее на Украине предложили наградить причастных к теракту на Крымском мосту.

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