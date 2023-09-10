Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс.

Число жертв произошедшего в пятницу в Марокко землетрясения достигло 2 012, еще 2 059 человек пострадали, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило МВД королевства.

В ведомстве уточнили, что больше всего жертв — в провинциях Эль-Хауз и Тарудант.

Кроме того, несовместимые с жизнью травмы получили жители в Агадире, Азиляле, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Юсуфии и других населенных пунктах.

Днем в субботу, 9 сентября, стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило тысячу. МВД Марокко предупредило, что разборы завалов и поиск людей продолжаются, поэтому эта цифра может вырасти.

По данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль на глубине 8 км. В стране уже объявили трехдневный национальный траур.

Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.