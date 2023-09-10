Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2 тыс.

МВД Марокко сообщило, что в результате землетрясения погибли 2 012 человек

close
100%
Al Maghribi Al Youm/Reuters

Число жертв произошедшего в пятницу в Марокко землетрясения достигло 2 012, еще 2 059 человек пострадали, из них 1 404 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщило МВД королевства.

В ведомстве уточнили, что больше всего жертв — в провинциях Эль-Хауз и Тарудант.

Кроме того, несовместимые с жизнью травмы получили жители в Агадире, Азиляле, Марракеше, Тингире, Уарзазате, Юсуфии и других населенных пунктах.

Днем в субботу, 9 сентября, стало известно, что число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило тысячу. МВД Марокко предупредило, что разборы завалов и поиск людей продолжаются, поэтому эта цифра может вырасти.

По данным Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль на глубине 8 км. В стране уже объявили трехдневный национальный траур.

Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях