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В Госдуме собираются обсудить стандарт шаурмы в начале осенней сессии

Вице-спикер Даванков: в Госдуме обсудят стандарт шаурмы в начале осенней сессии

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Depositphotos

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») рассказал РИА Новости, что в начале осенней сессии в Госдуме пройдет круглый стол по безопасному питанию, в ходе которого в числе прочего обсудят стандарт шаурмы.

«В начале осенней сессии мы соберем круглый стол по безопасному питанию в Госдуме. В том числе — обсудим стандарт шаурмы», — сказал он.

Даванков добавил, что в обсуждении примут участие специалисты Роспотребнадзора, Министерства здравоохранения и профильные эксперты.

27 августа Даванков обратился в Роспотребнадзор с запросом о создании стандарта шаурмы.

8 сентября сообщалось, что в городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой. Все они купили еду в одном и том же заведении на улице Гагарина. В СК по Курской области заявили, что владельца торговой точки задержали.

Ранее в Москве мужчина угрожал взорвать два торговых центра, если ему не привезут две шаурмы.

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