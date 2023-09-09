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Напившаяся и оскорбившая участников СВО гражданка Казахстана извинилась на камеру

Shot: гражданка Казахстана, оскорбившая участников СВО, извинилась на камеру

Напившаяся и оскорбившая участников СВО в поселке Чернышевск Забайкальского края 40-летняя гражданка Казахстана извинилась на камеру. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным источника, иностранка приехала в забайкальский поселок в гости. Там она употребила некоторое количество спиртных напитков и начала выкрикивать русофобские лозунги, а также оскорблять участников СВО. Свидетели слов женщины не оценили и вызвали сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские нашли в телефоне женщины большое количество антироссийского контента. Оказалось, что уроженка Казахстана более года распространяет в социальных сетях русофобный контент и поддерживает киевский режим. Иностранку арестовали на семь суток.

После произошедшего иностранка извинилась за сказанные в состоянии алкогольного опьянения слова. Сейчас решается вопрос о выдворении женщины за пределы РФ.

Ранее екатеринбуржец обматерил школьника за шапку с буквой Z и оказался под следствием.

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