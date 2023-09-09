Число погибших в результате землетрясения в Марокко превысило тысячу

Министерство внутренних дел Марокко сообщило, что в результате землетрясения погибло 1037 человек, еще 1204 получили ранения, передает РИА Новости.

Также отмечается, что в данный момент в критическом состоянии находится 721 человек.

В настоящее время ведутся разборы завалов и поиск людей, поэтому количество жертв может вырасти.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

В ночь на 9 сентября в Марокко произошло землетрясение магнитудой 6,9. Эпицентр землетрясения находился в 77 км к юго-западу от Марракеша, где проживают 839 тыс. человек. Россияне, находящиеся в Марокко, рассказали «Газете.Ru» подробности катастрофы: как вели себя местные жители, о разрушениях и работе экстренных служб.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что граждане Российской Федерации в результате землетрясения в Марокко не пострадали.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.