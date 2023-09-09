Лидеры G20 приняли шаги для очищения окружающей среды от пластика

Лидеры Большой двадцатки (G20) намерены покончить с загрязнением окружающей среды пластиком, передает ТАСС, ссылаясь на принятую итоговую Нью-Делийскую декларацию саммита G20.

«Мы полны решимости покончить с загрязнением природы пластиком», — говорится в заявлении.

Лидеры стран отметили, что в этой связи они приветствуют принятую в ООН резолюцию, которая учреждает Межправительственный переговорный комитет (МПК) для разработки документа по теме загрязнения пластиком окружающей среды.

Отмечается, что также страны будут опираться на План действий G20 по борьбе с морским мусором, который был изложен в принятой в Осаке Концепции голубого океана.

В конце августа сообщалось, что химики из частной компании Viginia Tech нашли новый способ переработки пластмассы в мыло.

До этого ученые из Столичного медицинского университета Китая (CUMS) обнаружили частицы микропластика в тканях сердца человека.

Ранее сообщалось, что цветные пластиковые бутылки могут запретить в России.