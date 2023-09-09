Екатеринбуржцы наперегонки проползли в секонд-хенд по полу и попали на видео

Толпа жителей Екатеринбурга наперегонки проползла по полу, чтобы попасть в секонд-хенд. Видео публикует Telegram-канал «Злой Екатеринбург».

На кадрах видно, как толпа молодых людей проползает под жалюзи. Они торопятся и толкают друг друга, слышны громкие крики. По данным источника, екатеринбуржцы наперегонки ползут по полу, чтобы попасть в секонд-хенд на улице Победы.

Очевидец инцидента рассказал, что подобное происходит каждую субботу перед открытием магазина, где продается бывшая в употреблении одежда и обувь. По его словам, екатеринбуржцы так стремятся первыми попасть в торговую точку, что почти ломают жалюзи.

Ранее в Челябинске толпа школьников выстроилась в очередь к пивному магазину.