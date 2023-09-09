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Маск рассказал, почему ввел ограничения для Украины на использование Starlink

Маск объяснил ограничения на использование Starlink Киевом желанием помочь людям

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Владелец социальной сети X (экс-сервис Twitter) Илон Маск заявил, что ввел ограничения на использование Киевом сервиса спутниковой связи Starlink для проведения атаки против России, потому что хотел «помочь людям».

«Я хочу помочь людям, а не убивать их», — написал предприниматель на своей странице в соцсети X (бывшая соцсеть Twitter).

До этого уточнялось, что Маск принял решение ограничить работу спутникового интернета Starlink вблизи Крыма, сорвав украинскую атаку на ВМФ РФ.

Starlink является спутниковой сетью следующего поколения, предназначенной для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

Также Маск уточнял, что украинский конфликт выявил низкие темпы производства оружия в Соединенных Штатах. Миллиардер заявил, что любой конфликт сводится к количеству боевых единиц, умноженному на соотношение потерь.

Кроме того, Маск обнародовал переписку с главой Минцифры Украины о Starlink без согласия.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».

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