МОК обвинили в узурпации власти

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в интервью «Матч ТВ» заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) о недопуске отечественных борцов на Игры в Париже было ожидаемым.

«Даже и комментировать нечего. Они сделали так, чтобы, по факту, даже в качестве индивидуальных спортсменов представительство было, мягко говоря, крайне минимальным. Именно этого МОК и хочет. Там просто сидят временные люди, которые узурпировали мировое событие и движение», — заявил Мамиашвили.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде 2024 в нейтральном статусе. Олимпиада 2024 года пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

В качестве альтернативы Россия создала формат Игр дружбы. Первые Игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA). 7 июня генеральный директор оргкомитета Игр дружбы Алексей Сорокин подтвердил информацию о том, что мероприятие будет перенесено.

Ранее сообщалось, что теннисисты Рублев, Хачанов и Самсонова не сыграют на Олимпиаде в Париже.