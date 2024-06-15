NYT узнала о деталях с поддельной сертификацией в самолетах Boeing и Airbus

Часть самолетов Boeing и Airbus оснащены компонентами из титана с поддельными сертификатами соответствия металла, в США начато расследование для выявления последствий для безопасности полетов и количества самолетов с такими деталями. Об этом сообщает The New York Times.

В публикации отмечается, что расследование подделки документации проводит Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) и компания Spirit AeroSystems, которая поставляет фюзеляжи для Boeing, а также крылья для Airbus.

Издание подчеркивает, что разбирательства начались после того, как компания-поставщик обнаружила на металле маленькие дыры, вызванные коррозией.

Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что один из сотрудников китайской компании, продающей титан, подделал сертификаты и указал, что материал получили от проверенного поставщика.

До этого стало известно, что в пассажирских самолетах компании Boeing обнаружили очередной дефект — в крепежных деталях фюзеляжа.

Компания Boeing в последнее время часто сталкивается с проблемами и дефектами в конструкции своих самолетов. До этого в сотнях самолетов Boeing обнаружили способную привести к взрыву неисправность.

Ранее в США нашли тело бывшего инженера Boeing.