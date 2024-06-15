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Нигматуллин перешел из «Пари НН» в «Рубин»

«Пари НН» объявил о переходе вратаря Нигматуллина в «Рубин»

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Голкипер Артур Нигматуллин официально стал игроком казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба его бывшей команды «Пари НН».

33-летний вратарь заключил контракт с клубом из Татарстана на два сезона. В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Нигматуллин сыграл 29 матчей, из которых в 12 смог сохранить свои ворота в неприкосновенности, пропуская в среднем 1,72 гола за игру. Всего за «Пари НН» провел 81 матч, выступая с 2021 года.

По итогам сезона-2023/24 чемпионат России в шестой раз подряд выиграл петербургский «Зенит». Команда набрала 57 баллов. Примечателен тот факт, что чемпионом страны стал бы «Краснодар», если бы «Зенит» сыграл вничью.

На втором месте в РПЛ оказался «Краснодар», который обыграл московское «Динамо» со счетом 1:0. В активе команд оказалось равное количество баллов — 56, краснодарский клуб встал выше в таблице из-за личных встреч, «быки» по ходу сезона Российской премьер-лиги обыграли соперников дважды — матч первого тура завершился со счетом 3:1.

Ранее сообщалось, что звезда «Краснодара» может перейти в клуб из чемпионата Испании.

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Футбол. Чемпионат России
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