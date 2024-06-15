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На Украине пограничники со стрельбой задержали группу уклонистов

Украинские пограничники в Закарпатье со стрельбой задержали четырех уклонистов

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Evgen Kotenko/Reuters

В Закарпатской области украинские пограничники со стрельбой задержали четырех мужчин, пытавшихся сбежать в Венгрию от мобилизации. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, пограничный наряд обнаружил нарушителей, которые пытались пересечь границу. Пограничники «произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух», чтобы остановить беглецов.

Как выяснилось позже, мужчины воспользовались услугами организаторов незаконных схем выезда за границу и заплатили им по $5,5 тыс.

В пресс-службе также уточнили, всего за прошедшие сутки пограничники этого управления задержали девять человек, которые пытались незаконно проникнуть на венгерскую территорию. В их числе были три жителя Киевской области. Эти нарушители самостоятельно проложили маршрут по онлайн-картам и пытались пересечь границу ночью.

До этого сообщалось, что мужчине удалось вырваться из рук пограничников на одном из пунктов пропуска в Закарпатской области и сбежать в Венгрию.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

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