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Чемпионка мира выразила желание поставить программу фигуристам

Чемпионка мира по танцам Тишова выразила желание поставить программу фигуристам

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Личный архив Ариадны Тишовой

Четырехкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после завершения карьеры стала ведущей на ТНТ, в интервью «Газете.Ru» выразила желание попробовать себя в качестве хореографа и поставить программу фигуристам.

«К сожалению, пока не довелось поработать с фигуристами. Но мне всегда была интересна хореография, поэтому я бы попробовала.

В танцах я уже работаю как хореограф-постановщик: придумываю полностью концепцию, историю номера и ставлю движения. Думаю, мои знания, а также опыт на телевидении помогли бы и фигуристам.

Я умею чувствовать музыку, создавать интересные движения, да и в целом общаться  с людьми. Поэтому почему бы не попробовать себя и в фигурном катании?» — сказала Тишова.

Чемпионка мира также выразила желание принять участие в ледовых спектаклях Евгения Плющенко, который часто приглашает в свои шоу балерин. По мнению Тишовой, ее опыт в танцах помог бы создать яркий номер для спектакля на льду.

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