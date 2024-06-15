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Недовольная работой интернета россиянка распылила перцовый баллончик соседу в лицо

На Кубани под суд пойдет распылившая соседу в лицо перцовый баллончик женщина

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Жительницу Краснодарского края предстанет перед судом после конфликта с соседом. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Инцидент произошел в Новопокровском. По версии правоохранителей, у 39-летней россиянки наблюдались сбои в работе домашнего интернета. Это стало причиной для конфликта с мужчиной, который жил рядом. Во время спора женщина распылила человеку в лицо перцовый баллончик.

В результате мужчину госпитализировали с химическими ожогами. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью. В рамках законодательства за подобные преступления предусмотрен срок до двух лет лишения свободы.

«На период производства дознания злоумышленнице избиралась мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке», – поделились в ведомстве.

На данный момент расследование завершено. Материалы с утвержденным обвинительным актом направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Екатеринбурге мужчину задержали за нападение на громко поющую соседку с ножом.

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