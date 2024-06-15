Назван не оправдавший ожидания российский футболист

Тренер Сергей Ташуев высказался о выступлении Федора Чалова в составе ЦСКА в РПЛ в минувшем сезоне, назвав его не оправдавшим ожиданий футболистом.

«Не хочется никого обижать, но не оправдал ожидания Чалов из ЦСКА, он провел не очень хороший сезон. Наверное, психология сыграла свою роль: остаться в ЦСКА или уезжать в Европу? Возможно, что-то еще помешало проявить себя. Он игрок сборной, но сильно себя не зарекомендовал ни там, ни в клубе», — цитирует Ташуева Legalbet.

При этом специалист подчеркнул, что в последнем товарищеском матче сборной России против команды Белоруссии Чалов, оформивший дубль, выглядел хорошо, поскольку соперники предоставили ему свободное пространство, которого не дают в Российской премьер-лиге, и он на нем разбирался, решая эпизоды.

Ташуев также отметил, что от Чалова ожидали реального участия в бомбардирской гонке РПЛ. Забитые им 12 мячей – неплохой результат, но тренер обратил внимание, что значительная их часть была проведена с одиннадцатиметровых ударов. Лучшим бомбардиром чемпионата России стал колумбиец Маттео Кассьера из «Зенита», забивший 21 мяч.

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