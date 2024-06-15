Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Якушев будет совмещать две должности

Якушев совместит должности полпреда в УРФО и врио секретаря генсовета ЕР

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев останется на своем посту, а также совместит работу в должности временно исполняющего секретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщает ТАСС.

В аппарате полпреда подчеркнули, что Якушев продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии.

Днем 15 июня Медведев сообщил, что назначил Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета ЕР.

Накануне Совет Федерации РФ на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака, которого назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами