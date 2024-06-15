Якушев будет совмещать две должности

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев останется на своем посту, а также совместит работу в должности временно исполняющего секретаря генсовета «Единой России». Об этом сообщает ТАСС.

В аппарате полпреда подчеркнули, что Якушев продолжит работу на посту полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе.

До этого заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета партии.

Днем 15 июня Медведев сообщил, что назначил Якушева временно исполняющим обязанности секретаря генерального совета ЕР.

Накануне Совет Федерации РФ на пленарном заседании досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера палаты Андрея Турчака, которого назначили временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай.

Ранее Путин подписал указ о назначении врио главы Алтая.