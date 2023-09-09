Вооруженные мужчины ворвались в дом и похитили родителей на глазах у пятерых детей

В Сан-Антонио неизвестные ворвались в дом и похитили семейную пару, полицию вызвали дети, на глазах у которых двое злоумышленников с пистолетом посадили их мать и отца в машину и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает Fox News.

Правоохранители, приехавшие на вызов, обнаружили в доме пятерых напуганных подростков, которые рассказали, что в их дом ворвались незнакомцы. Они силой увезли отца и мать, угрожая им оружием.

Спустя сутки автомобиль похитителей удалось разыскать, авто нашли на парковке у одного из жилых комплексов в Сан-Антонио, по подозрению в похищении мужчины и женщины были задержаны два человека.

Похищенных людей они держали в гараже связанными, пострадавших госпитализировали. Сейчас полиция ведет допрос подозреваемых, мотив похищения устанавливается.

Ранее на Урале неизвестные похитили женщину, потребовали за нее выкуп в 2 млн рублей и пропали.