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Российская школьница рассказала об изнасилованиях отчимом спустя шесть лет

«Фонтанка»: в Петербурге школьница рассказала об изнасилованиях отчимом

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Shutterstock/271 EAK MOTO

В Петербурге четвероклассница спустя шесть лет рассказала об изнасилованиях со стороны отчима. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, 12 июня 34-летняя жительница Красносельского района обратилась в полицию с заявлением о преступлении против половой неприкосновенности своей дочери. Девочка рассказала матери, что шесть лет назад, когда ей исполнилось семь лет, ее изнасиловал отчим. По словам ребенка, мужчина совершал в ее отношении аналогичные действия на протяжении пяти лет после первого эпизода.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 46-летнего сожителя матери девочки. В его отношении составили протокол о мелком хулиганстве. В Следственном комитете решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает «Фонтанка».

Ранее в Ленобласти иностранцев задержали за изнасилование 13-летней девочки.

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