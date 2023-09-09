Жителям и гостям столицы рассказали о погоде на День города

В Москве и Московской области в субботу, 9 сентября, ожидается до +20°С, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

В столичном регионе прогнозируется облачная с прояснениями погода, в восточной части города возможен слабый кратковременный дождь.

По информации синоптиков, температура воздуха днем будет колебаться в пределах +18...+20°С. Ожидается северный ветер со скоростью 5-10 м/c. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до +9°С.

В Подмосковье столбики термометров будут показывать от +12 до +17°С. Ночью температура может опуститься до +2°С

Атмосферное давление днем и ночью составит 753 мм рт. столба.

До этого научный руководитель Гидрометеоцентра России Роман Вильфанд предупредил о наступающих заморозках. По его словам, до 1-3 градусов подморозит в ближайшие дни в 11 российских регионах.

Ранее синоптик рассказал об ожидаемой погоде осенью в европейской части России.