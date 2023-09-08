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В США пожаловались на российских шпионов

Директор ФБР Рэй посетовал, что в США все еще «слишком много» российских шпионов

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рэй выступил с утверждением, что численность действующих на территории США «российских шпионов» по-прежнему слишком велика, несмотря на все попытки американских властей выдворить их из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, традиционная угроза контрразведки со стороны России по-прежнему является серьезной. Он подчеркнул, что в США все еще велико присутствие офицеров российской разведки.

«Мы постоянно сталкиваемся с этим и пытаемся блокировать, предотвращаться и нарушать (их работу) всеми возможными способами», — подчеркнул он.

Он добавил, что за последние несколько лет США достигли прогресса в выявлении и выдворении сотрудников разведки Российской Федерации, но эта угроза еще не устранена.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер выразил сомнения в заявлениях директора ЦРУ Уильяма Бернса об успехах американской разведки в России.

Риттер утверждает, что Бернс осознает, что российская сторона обладает информацией о шпионах США.

Ранее в Польше задержали белоруса, подозреваемого в шпионаже в пользу России.

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