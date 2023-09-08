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Причастных к массовому отравлению шаурмой в Курске задержали

В Курске задержали четверых причастных к массовому отравлению шаурмой

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В пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области заявили, что сотрудники ведомства задержали владельца торговой точки с шаурмой, которой отравились 22 человека, двух поваров и помощника повара. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве подчеркнули, что в текущий момент решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание по данному делу пройдет 11 сентября, добавили в СК.

Ранее жительница города Льгов Курской области Ирина, отравившаяся шаурмой в киоске на улице Гагарина, рассказала «Газете.Ru», что 6 сентября купила блюдо себе и коллегам, а через несколько часов у нее началась «бесконечная» рвота и диарея, а также поднялась температура. Женщина отметила, что уже покупала шаурму в этом заведении и никаких проблем не было.

8 сентября сообщалось, что в городе Льгов Курской области 15 человек отравились шаурмой. Все они купили шаурму в одном и том же заведении на улице Гагарина.

Ранее депутат Госдумы Даванков предложил ввести федеральный стандарт шаурмы.

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