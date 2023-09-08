Пожилой женщине из Копейска удалили 15-сантиметровую опухоль мозга

Пожилой женщине из Копейска Челябинской области удалили опухоль мозга размером с кулак взрослого мужчины. Об этом сообщает ГТРК «Южный Урал».

По данным источника, опухоль мозга развивалась у 74-летней пенсионерки на протяжении десяти лет. Когда у женщины начала заметно страдать память, она решила, что у нее деменция или болезнь Альцгеймера.

Пенсионерке становилось хуже, и врачи приняли решение провести МРТ. Результаты обследования показали, что у женщины опухоль мозга размером около 15 сантиметров.

«Буквально через сутки мы взяли ее на операцию. Постепенно, постепенно больная начала приходить в сознание, появились какие-то элементы сознания двигательные», — рассказал врач-нейрохирург высшей категории ЧОКБ.

После удаления новообразования пенсионерке потребовалось полгода на реабилитацию. Сейчас женщина самостоятельно передвигается и разговаривает.

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