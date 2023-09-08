В Армении сообщили об освобождении блогера Бадаляна

Следственный комитет (СК) Армении сообщил, что блогер Микаэл Бадалян и обозреватель «Sputnik Армения» Ашот Геворкян освобождены, передает РИА Новости.

«Задержанные А.Г. (Ашот Геворкян), М.Б. (Микаэл Бадалян) и Н.К. решением следственного органа освобождены из-под стражи», — сказано в сообщении СК.

До этого адвокат задержанных заявила ТАСС, что защита опротестует решение об их задержании в республике. По словам адвоката, произошедшее является недоразумением, поскольку найденное в машине Ашота Геворкяна оружие не принадлежит ни ему, ни Бадаляну.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что провокация с задержанием Геворкяна и Бадаляна направлена на омрачение связей России и Армении.

Блогер Микаэл Бадалян и обозреватель радио Sputnik Ашот Геворкян были задержаны в Армении по подозрению в незаконном обороте оружия.

Ранее Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга.