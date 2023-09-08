Около 1,5 млн москвичей проголосовали на выборах мэра в первый день

Около 1,5 млн человек проголосовали в первый день выборов мэра Москвы, сообщила председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, замечаний о нарушениях в адрес МГИК не поступало, передает общественный штаб по наблюдению за выборами

«Избирательные участки закрылись до завтрашнего утра. Они вновь заработают 9 сентября в 08:00. Голосование вечером шло штатно, а онлайн-голосование продолжится и ночью. На данный момент в голосовании приняли участие около полутора 1,5 млн избирателей. Это значит, что они голосовали онлайн и на участках с помощью терминалов. Приглашаю тех, кто еще не успел отдать свой голос, сделать это онлайн или завтра с утра прийти на участки», — сказала руководитель Мосгоризбиркома.

По словам Кирилловой, жалоб на проведение выборов не поступало.

Общественный штаб по наблюдению за выборами продолжает анализировать ситуацию. Как отметил его руководитель Вадим Ковалев, все поступившие в штаб сообщения имеют несущественный характер и не влияют на общий ход голосования.

«Все сообщения отрабатываются по мере их поступления. Кроме того, мы продолжим работать и ночью. Свою работу продолжают видеонаблюдатели. Они находятся в видеоцентре общественного штаба круглосуточно», —добавил он.

В свою очередь заместитель руководителя общественного штаба по информационному сопровождению Александр Асафов констатировал, что выборы в Москве пользуются повышенным вниманием избирателей.

В общественном штабе напомним, что москвичи могут проголосовать онлайн (https://elec.mos.ru) до 19:59 часов 10 сентября. Для этого необходимо иметь полную учетную запись на mos.ru. Сделать свой выбор можно с мобильного устройства, планшета или компьютера, подключенного к Интернету. Онлайн-голосование доступно также тем избирателям, которые находятся в отпуске на территории России или на даче.

Кроме того, в течение двух дней — 9 и 10 сентября — москвичи могут проголосовать на избирательных участках, получив бумажный бюллетень или воспользовавшись терминалами электронного голосования (ТЭГ). Для тех, кто не может посетить избирательный участок по состоянию здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала — ПТЭГ. Члены комиссии доставляют его прямо домой к избирателю.