В московском зоопарке появились бинтуронги

В московском зоопарке появилась пара бинтуронгов по имени Фиона и Зефир. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале зоопарка.

Сейчас животным около года, однако ожидается, что в будущем пара сможет дать потомство. Чтобы максимально приблизить вольер к природным условиям обитания этих животных, для них создана возможность забираться на высоту до шести метров, а также скрываться от посетителей за кустами.

Природной средой обитания бинтуронгов являются тропические леса Индии и Юго-Восточной Азии. Особенностью этого млекопитающего является способность хвататься за ветки и уступы хвостом.

«Бинтуронги – сумеречные животные и особенно активны ближе к ночи. В это время более высок шанс услышать их звуки, иногда напоминающие хохот, а иногда рычание», — отмечают сотрудники зоопарка.

До этого в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды.

Ранее в Германии пьяные еноты начали нападать на людей.