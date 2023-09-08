Ущерб от лесного пожара в Геленджике составил почти 92 млн рублей

Лесной пожар в Геленджике нанес ущерб, который оценили почти в 92 млн рублей. Об этом сообщает »РБК Краснодар» со ссылкой на минприроды Кубани.

«<…>В результате лесного пожара повреждены лесные насаждения, причинен материальный ущерб в размере 91 860 154 руб.», — сообщили изданию в министерстве.

Лесной пожар на территории Геленджикского лесничества произошел 29 августа. Огнем было охвачено 105 гектаров — на ликвидацию возгорания спасателям потребовалось около двух суток. Экстренные службы задействовали в тушении 495 человек и 89 единиц техники, среди которых по два вертолета Ми-8 и самолета-амфибии Бе-200 МЧС.

Ранее юрист рассказала, что устроившему пожар в Геленджике россиянину может грозить лишение свободы.