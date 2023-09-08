Кировский бизнесмен попытался расплатиться за такси до цирка натурой и попал на видео

Кировский бизнесмен попытался расплатиться за поездку на такси до цирка лосьонами и попал на видео. Об этом сообщает Life со ссылкой на «SHOT ПРОВЕРКА».

Житель Кирова решил добраться до цирка с комфортом и вызвал такси, но поездка изначально не задалась. Пассажиру не понравилось, что водитель попросил его сесть на заднее сидение.

«Как волка позорного», — прокомментировал мужчина свое положение в салоне автомобиля.

После этого кировчанин предложил таксисту оплатить поездку натурой — лосьонами, которыми мужчина торгует по 500 рублей за флакон. О составе и предназначении субстанции ничего не сообщается.

Таксист предпочел отказаться от подобного варианта оплаты и уехал, когда пассажир покинул салон автомобиля. Произошедшее попало на камеру видеорегистратора.

Ранее появилась информация, что с российского рынка может уйти треть таксистов из-за высоких цен на ОСАГО.