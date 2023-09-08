В МЧС поддержали идею сделать тревожные кнопки на всех детских площадках

МЧС России поддержало предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова (ЛДПР) оборудовать все детские площадки системами видеонаблюдения, а также тревожной кнопкой с экстренной связью со службой «112», передает ТАСС, ссылаясь на ответное письмо.

В тексте документа говорится, что МЧС России рассмотрело обращение по вопросу о возможности разработки и реализации поэтапной программы оснащения детских площадок и парковых зон страны системами видеонаблюдения и экстренной связи со службой «112» и поддерживает его.

Уточняется, что обязанности по исполнению приказа о реализации поддержанного предложения возлагаются на замминистра МЧС Анатолия Супруновского.

16 августа вице-спикер Государственной думы от ЛДПР Борис Чернышов обратился к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину с предложением оборудовать все детские площадки в стране системами видеонаблюдения. По мнению парламентария, реализация данной инициативы позволит обезопасить детей, сократить количество несчастных случаев, а также облегчить расследование инцидентов.

Ранее в Госдуме предложили прекратить закупать иностранные игрушки, в том числе куклы Барби.