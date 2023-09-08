В Кемерово произошел взрыв в здании Ростехнадзора

В здании Ростехнадзора в Кемерово произошел взрыв. По данным «Пульс 42», в здании взорвался компрессор.

Официальных комментариев пока не поступало.

До этого очевидцы рассказали о взрывах во время пожара на складе пиротехники в Кемерове.

Житель Кемерова Павел, ставший очевидцем пожара на складе пиротехники, рассказал «Газете.Ru», что слышал несколько «хлопков», после которых «в небе образовался гриб». Он отметил, что происходящее «выглядело жутко».

«На балконе был, когда рвануло. Взрыв был не как после боеприпаса. Хлопок, сначала несколько слабых и один большой. И в небе образовался гриб, как после взрыва. Выглядело все жутко на фоне различных событий, которые сейчас творятся. Запах непонятно, есть или нет. Но, думаю, в ту сторону, куда дует ветер, будет вонять. Потому что склад пиротехники. Уже тушат, так как слышны были пожарные машины. Взрывы до сих пор слышны. Дым уже рассеялся», — сказал он.

Еще один очевидец ЧП Роман в беседе с «Газетой.Ru» добавил, что во время пожара были «искры в воздухе» и черный дым.

Ранее СК назвал одну из версий взрыва на АЗС в Махачкале.