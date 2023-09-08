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В петербургской школе, где массово отравились дети, обнаружили возбудитель инфекции

В Санкт-Петербурге у школьников, отравившихся в столовой, обнаружили сальмонеллу

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

У 13 учеников школы № 608 Кировского района Санкт-Петербурга, которые оказались в больнице с отравлением, врачи обнаружили сальмонеллу. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

По последний данным ведомства, в больницах города с диагнозом «гастроэнтерит» находятся 25 человек, в том числе 22 ребенка. Все они посещали школьную столовую. С 7 августа в образовательном учреждении приостановили учебный процесс.

Общее число заболевших на 8 августа составило 56 человек. Это не только учителя и учащиеся образовательной организации, но и сотрудники АО «Комбинат питания «Кировский», который обеспечивает школу питанием.

В Роспотребнадзоре сообщили, что расследование показало, что в школе есть нарушения санитарно-эпидемиологических требований. В частности, в пищеблоке неправильно хранили продукты, не соблюдали правила приготовления блюд, не проводили дезинфекцию. По словам экспертов, сотрудники пищеблока не проходили предварительные и периодические медосмотры.

Ранее в Курской области девять человек отравились шаурмой.

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