Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губернатор подтвердил задержание подозреваемого в нападении на участника СВО

Голубев: в Батайске задержали подозреваемого в нападении на участника СВО

close
100%
Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых по делу об избиении ветерана спецоперации в городе Батайске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что оказавшийся под стражей мужчина является главным подозреваемым по делу. При этом следователи квалифицировали нападение на военнослужащего как тяжкое преступление и покушение на жизнь солдата, подчеркнул Голубев.

«Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали главного подозреваемого по делу об избиении ветерана СВО», — отметил губернатор.

3 сентября сообщалось, что в Батайске произошло массовое избиение участника специальной военной операции. Мужчина совсем недавно вернулся из зоны боевых действий и планировал в ближайшее время вновь отправиться на фронт.

Однако в один из дней — во время прогулки с девушкой в местном Парке культуры и отдыха им. Ленина — на ветерана СВО было совершено нападение. Перед этим у мужчины произошел конфликт с незнакомцем возле кафе «Клевер», в ходе которого из заведения выбежала толпа посетителей.

Как оказалось, они пришли на подмогу спорящему товарищу. Посетители кафе избили военного и нанесли ему серьезные травмы. Более того, первый мужчина достал травматический пистолет и 12 раз выстрелил в солдата. Согласно имеющейся информации, одна из пуль попала ему в голову.

В результате военнослужащему понадобилась медицинская помощь. Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нападавших.

Ранее жительницу Подмосковья заподозрили в краже 1,85 млн рублей у ветерана СВО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях