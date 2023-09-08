Губернатор подтвердил задержание подозреваемого в нападении на участника СВО

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых по делу об избиении ветерана спецоперации в городе Батайске. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона отметил, что оказавшийся под стражей мужчина является главным подозреваемым по делу. При этом следователи квалифицировали нападение на военнослужащего как тяжкое преступление и покушение на жизнь солдата, подчеркнул Голубев.

«Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали главного подозреваемого по делу об избиении ветерана СВО», — отметил губернатор.

3 сентября сообщалось, что в Батайске произошло массовое избиение участника специальной военной операции. Мужчина совсем недавно вернулся из зоны боевых действий и планировал в ближайшее время вновь отправиться на фронт.

Однако в один из дней — во время прогулки с девушкой в местном Парке культуры и отдыха им. Ленина — на ветерана СВО было совершено нападение. Перед этим у мужчины произошел конфликт с незнакомцем возле кафе «Клевер», в ходе которого из заведения выбежала толпа посетителей.

Как оказалось, они пришли на подмогу спорящему товарищу. Посетители кафе избили военного и нанесли ему серьезные травмы. Более того, первый мужчина достал травматический пистолет и 12 раз выстрелил в солдата. Согласно имеющейся информации, одна из пуль попала ему в голову.

В результате военнослужащему понадобилась медицинская помощь. Впоследствии правоохранители возбудили уголовное дело в отношении нападавших.

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